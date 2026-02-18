Abusivo Colombara, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di minacce e aggressioni. Ora è in carcere
18 Febbraio 2026
SARONNO – È stato arrestato nel primo pomeriggio di oggi l’uomo che da mesi viveva in un insediamento di fortuna alla Cascina Colombara ed era al centro di numerose segnalazioni da parte dei residenti.
I carabinieri della compagnia di Saronno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un venticinquenne originario del Benin, senza fissa dimora.
Il provvedimento arriva al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, avviate dopo le denunce presentate da una residente e da altri cittadini della zona. All’uomo vengono contestate condotte violente e minatorie ripetute a partire dallo scorso gennaio.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi comprendono aggressioni fisiche, lanci di oggetti contro l’abitazione della vittima, insulti e minacce anche con armi da taglio e attrezzi agricoli. Tra i danneggiamenti segnalati anche quello dell’automobile della famiglia.
Raccolti gli elementi, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere. Al termine delle procedure di rito, il giovane è stato trasferito alla casa circondariale di Busto Arsizio.
