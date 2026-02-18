Città

SARONNO – “Dopo il servizio andato in onda su Fuori dal Coro dedicato ai fatti accaduti a Saronno, resta un dato oggettivo: una donna è stata aggredita e colpita con violenza. Un episodio serio, che merita attenzione e rispetto. Di fronte a situazioni come questa, le istituzioni hanno sempre un ruolo delicato ma fondamentale: quello di esprimere vicinanza, solidarietà e sostegno alla persona coinvolta. Anche un semplice messaggio pubblico può rappresentare un segnale importante per la vittima e per tutta la comunità”.

Inizia così la nota di Claudio Sala esponente della Lega cittadina che già in autunno era intervenuto sul caso. Sala punta il dito sul silenzio dell’Amministrazione:” Sorprende l’assenza di una presa di posizione ufficiale, soprattutto considerando che solo pochi mesi fa il Comune aveva promosso iniziative e momenti di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, ribadendo un impegno forte su questo tema. Un impegno che resta condivisibile e che merita di essere confermato nei fatti, ogni volta che si verificano episodi concreti”.

Sala è chiaro: “Non si tratta di alimentare polemiche o tensioni, ma di richiamare un principio di coerenza. La violenza contro le donne è un tema troppo serio per essere affrontato solo in occasioni simboliche o all’interno di campagne dedicate. È una responsabilità quotidiana, che richiede attenzione costante e parole chiare quando accadono fatti gravi sul territorio.

Esprimere solidarietà non significa entrare nel merito delle indagini né strumentalizzare l’accaduto. Significa semplicemente ribadire che la comunità e le sue istituzioni sono al fianco di chi subisce violenza. La credibilità di un’amministrazione si rafforza proprio nei momenti più complessi, quando serve equilibrio ma anche presenza. Per questo, l’auspicio è che su vicende come questa arrivi una presa di posizione chiara, nel segno della tutela delle persone e della coerenza rispetto agli impegni dichiarati”.

