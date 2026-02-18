Cronaca

MISINTO – Sono andati alla finestra e come nella scena di un film hanno visto i ladri che con le torce si muovevano in giardino. Istintivamente i residenti hanno acceso tutte le luci di casa e così li hanno messi in fuga i malintenzionati. È il furto fallito negli ultimi giorni in una abitazione della zona di via Zocco del Prete.

Il tentativo è avvenuto venerdì sera, intorno alle 21, quando due persone sono state notate mentre si introducevano nell’area privata passando dalla proprietà confinante. I malviventi avevano recuperato una scala e stavano cercando di raggiungere una finestra del piano superiore, probabilmente per entrare nelle stanze dell’abitazione.

La presenza delle torce accese ha però insospettito i residenti, che si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno reagito immediatamente illuminando l’intera casa. A quel punto i ladri hanno rinunciato al colpo e si sono allontanati in fretta, fuggendo dallo stesso percorso utilizzato per arrivare.

Sul posto è rimasta la scala, appoggiata alla finestra della camera. Sull’episodio potranno essere avviati accertamenti.

(foto archivio)

