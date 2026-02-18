Calcio

CISLAGO – Cambio in panchina per l’Asd Cistellum Academy. La società ha infatti comunicato di aver sollevato Emiliano Palazzi dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Il Cistellum milita nel campionato di Seconda categoria, girone Z, dove occupa attualmente il secondo posto con 43 punti, a tre lunghezze dalla capolista Samarate. Domenica scorsa la squadra ha subito una sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Angerese. La società ha diffuso un comunicato ufficiale, che riportiamo integralmente.

Comunicato Ufficiale – Sollevamento incarico guida tecnica

Cistellum comunica ufficialmente di aver sollevato Emiliano Palazzi dall’incarico di allenatore della prima squadra. Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a mister Palazzi per la professionalità e la dedizione dimostrate quotidianamente sul campo e l’impegno profuso. Cistellum augura a Emiliano le migliori soddisfazioni professionali e i più grandi successi sportivi presso altre compagini societarie e nelle sfide future che lo attendono. Forza Cistellum!

(foto archivio; Emiliano Palazzi quando era stato chiamato alla guida del Cistellum)

