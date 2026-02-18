Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – È stata ritrovata a Caronno Pertusella la bambina di 10 anni che si era allontanata autonomamente da una scuola primaria di Cesano Maderno. La piccola è stata notata da una donna mentre vagava da sola in un giardinetto della città. Erano da poco passate le 18.30 quando la cittadina, insospettita dalla presenza della bambina senza adulti, si è avvicinata e ha poi segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. In breve tempo la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

L’episodio risale a qualche giorno fa. La bambina si era allontanata intorno alle 13.30, dopo il pranzo consumato nei locali della scuola secondaria, dove alcune classi si recano per la mensa. Poi era riuscita a sfuggire al controllo, facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme era scattato quasi subito: la dirigenza scolastica aveva avvisato i carabinieri, facendo partire le ricerche. In campo pattuglie della Compagnia di Desio. Impegnata anche la polizia locale.

