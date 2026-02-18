iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 22 febbraio torna a Castiglione Olona l’appuntamento con “Tè con l’autore”, ciclo di incontri letterari organizzato dall’associazione culturale Borgo Antico con il patrocinio del comune.

L’incontro è in programma alle 16 al Caffé Lucioni, in piazza Repubblica. Ospite dell’iniziativa sarà lo scrittore Emiliano Bezzon, che presenterà il libro “Corpi abbandonati. La nuova indagine di Giorgia del Rio e Doriana Messina”, pubblicato nel 2024 da Fratelli Frilli Editore. Durante il pomeriggio l’autore dialogherà con Ugo Marelli, presidente dell’associazione Borgo Antico.

L’ingresso è libero. È previsto un omaggio per chi si iscrive all’associazione o acquista il libro. Per partecipare è gradita la prenotazione al numero 0331857411.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: un precedente evento al Cafè Lucioni)

18022026