Città

SARONNO – Da un’informazione parziale a una ricostruzione completa dei fatti. La sindaca Ilaria Pagani ha convocato nel pomeriggio di oggi una conferenza stampa per chiarire la gestione del caso del giovane richiedente asilo che da mesi vive in condizioni precarie nell’area della Cascina Ferrara e che nelle ultime settimane è stato al centro di segnalazioni per comportamenti aggressivi e minacce nei confronti di una residente.

La prima cittadina ha ricostruito la vicenda partendo dall’inizio del percorso dell’uomo, un 26enne originario del Benin, richiedente asilo politico e con residenza temporanea a Saronno. “Sono state diffuse informazioni parziali – ha spiegato – e per questo ho ritenuto necessario ricostruire con precisione la situazione e le azioni messe in campo dall’amministrazione”.

Il giovane era ospite del centro di accoglienza straordinaria all’ex ostello di via Matteotti. “La persona si è allontanata volontariamente perché non riusciva a rispettare le regole della struttura” ha chiarito Pagani. Dopo l’uscita dal circuito dell’accoglienza, i servizi sociali hanno proposto un percorso di supporto, ma senza esito. “Quando è rimasto senza alloggio è stato preso in carico dai servizi, ma non ha voluto farsi seguire e ha scelto di restare sul territorio in autonomia”.

Nei mesi successivi l’uomo ha vissuto in sistemazioni di fortuna, spesso rimosse perché realizzate in aree non autorizzate, in particolare parcheggi. In questa fase, ha sottolineato la sindaca, non è mancata la solidarietà della comunità. “Diversi cittadini si sono spesi per aiutarlo, fornendo abbigliamento, coperte e cibo”. Tra le persone che lo hanno sostenuto inizialmente anche la residente che oggi denuncia la situazione. “La signora lo ha aiutato dal punto di vista alimentare e alcune persone a lei vicine hanno contribuito alla costruzione della baracca” ha spiegato Pagani. La situazione è rimasta sotto controllo fino a dicembre, quando il comportamento dell’uomo è cambiato. “È diventato molesto e oppositivo nei confronti della persona che lo stava aiutando”.

A quel punto sono intervenuti direttamente la sindaca, il comandante e gli agenti della polizia locale. “Abbiamo sollecitato la persona a trovare altre soluzioni e lo abbiamo accompagnato al rifugio”. Da gennaio il giovane si è trasferito in un capannone, mentre la polizia locale ha continuato a monitorare la situazione con passaggi frequenti.

Parallelamente sono state raccolte le segnalazioni formali. “Tutte le querele sono entrate in un fascicolo e sono state trasmesse all’autorità giudiziaria”. L’amministrazione, ha aggiunto la sindaca, ha attivato tutte le misure possibili sul piano sociale. “Gli sono stati proposti sostegno, pasti e vestiti, ma ha rifiutato e ha scelto di agire in autonomia”.

Pagani ha chiarito anche i limiti degli strumenti a disposizione del Comune, a partire dal tema del trattamento sanitario obbligatorio. “Il sindaco firma il Tso, ma la richiesta deve arrivare dai medici e questo non è avvenuto”. Allo stesso modo, ha ricordato, le decisioni su eventuali provvedimenti restrittivi o sull’allontanamento non competono all’amministrazione. “Il sindaco non può agire a 360 gradi: ci sono cose che spettano all’autorità giudiziaria”.

Sul fronte istituzionale, la prima cittadina ha spiegato di aver mantenuto un confronto costante con la Prefettura. Proprio oggi si è svolto un incontro congiunto con prefetto, questore e rappresentanti delle forze dell’ordine. “Abbiamo condiviso le azioni già fatte e quelle avviate. Sono questi i percorsi che devono essere portati avanti”.

Restano aperti due passaggi decisivi: l’esito del procedimento giudiziario e la decisione della commissione sulla richiesta di asilo politico, in capo alla Questura. “I tempi dovrebbero essere brevi. Se la richiesta non verrà accolta, si apriranno altre possibilità di intervento”.

Nel corso della conferenza stampa, la sindaca ha espresso solidarietà alla residente che da mesi vive una situazione di forte disagio. “La signora mi ha chiamato a tutte le ore, alle 6 del mattino come alle 22, ed è sempre stata ascoltata. Non ci siamo mai tirati indietro”.

Pagani ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione nei limiti delle proprie competenze. “Ho fatto tutto quello che era in mio potere. Se l’intervento di autorità di livello superiore potrà portare risultati più efficaci, ben venga”. L’obiettivo, ha concluso, resta quello di tutelare la sicurezza dei cittadini senza perdere l’attenzione verso le fragilità sociali che stanno alla base della vicenda.

E non è mancata una chiosa sul servizio di “Fuori dal coro” criticando la modalità con cui è stata rappresentata la vicenda. “Sono stata intervistata per oltre due ore e mezza e in onda sono andati solo 30 secondi, per di più il momento finale in cui chiedevo di prendere una bottiglietta d’acqua. Dopo tutto il tempo dedicato e la disponibilità data, mi sembra una rappresentazione molto faziosa e strumentale” ha dichiarato, sottolineando di aver risposto a tutte le domande con le informazioni disponibili e di aver accolto la troupe nel proprio ufficio.