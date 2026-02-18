Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’associazione La Voce di Gerenzano relativamente a quanto affermato da Lisa Molteni, del gruppo Idee in Comune. Si fa riferimento all’articolo pubblicato da IlSaronno sui disservizi postali a Gerenzano e sull’iniziativa della consigliera comunale Lisa Molteni (Idee in Comune), che ha inviato una richiesta formale ai parlamentari dell’opposizione per sollecitare un atto di sindacato ispettivo.

La criticità del servizio postale è nota da tempo e ha inciso concretamente sulla vita quotidiana di cittadini e attività economiche. Tuttavia, l’intervento della consigliera giunge in una fase in cui, dopo numerosi rinvii, la riapertura dell’ufficio risulta già programmata per il 16 febbraio. Per oltre un anno non si sono registrate iniziative altrettanto incisive sul tema, neppure nei mesi in cui la nostra associazione si era attivata con determinazione — già dalla scorsa primavera — per chiedere soluzioni temporanee come l’installazione di una postazione mobile a seguito dell’ennesimo slittamento dei lavori. Sorge quindi una domanda legittima: perché solo ora questo intervento formale, quando il percorso verso la riapertura sembra ormai definito?

L’interrogativo si estende anche ad altre questioni che negli ultimi anni hanno interessato direttamente la comunità gerenzanese. Dov’era la stessa determinazione quando si discutevano temi concreti e delicati come la gestione della piattaforma ecologica, le problematiche legate ai codici fiscali, al cimitero, situazioni che impattavano, anche pesantemente, sulla vita dei cittadini gerenzanesi? L’impressione è che l’attivismo manifestato in queste ore giunga tardivamente e si collochi in un contesto politico già in fermento elettorale, con il rischio di apparire più come un’iniziativa di posizionamento che come un contributo realmente determinante alla soluzione del problema. Proprio perché la campagna elettorale è, di fatto, già iniziata, la nostra associazione continuerà a vigilare con attenzione, verificando con puntualità ogni affermazione ed azione, i perché i cittadini meritano serietà, coerenza e verità.

