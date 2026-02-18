Groane

SOLARO – Una serata per sfidarsi, divertirsi e scoprire il lato sportivo dei giochi da tavolo. Venerdì 20 febbraio la sala ragazzi del Polo di comunità Regina Elena si trasforma in uno spazio di incontro e divertimento con “Atleti da tavolo”, iniziativa dedicata a ragazzi dai 10 anni e agli adulti.

L’appuntamento è fissato alle 21 negli spazi al secondo piano della struttura di piazza Cadorna 1. L’evento è promosso dai volontari del progetto Attivamente, che accoglieranno i partecipanti per una serata di giochi da tavolo a tema sportivo, pensata per unire competizione, collaborazione e socialità.

L’iniziativa punta a offrire un’occasione di svago accessibile a tutti, valorizzando il gioco come strumento di aggregazione e di condivisione tra generazioni. Dai giochi di strategia a quelli più dinamici e intuitivi, la proposta è pensata sia per chi è già appassionato sia per chi vuole mettersi alla prova per la prima volta.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca di Solaro al numero 02 969 84 399 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

La serata rientra nelle attività del progetto Attivamente e si inserisce nel più ampio percorso di iniziative culturali e sociali promosse sul territorio per favorire la partecipazione e la vita di comunità. Un’occasione semplice e coinvolgente per mettersi in gioco e trascorrere una serata diversa, all’insegna del divertimento.

