Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 17 febbraio, grande attenzione per il ricordo di Ema e Michele nel luogo del tragico incidente in viale Europa, ma anche per episodi di cronaca tra furti di targhe, sanzioni a minorenni e il caso dell’area abusiva alla Colombara finito fino in Parlamento. Spazio anche al dibattito sulla gestione del cimitero cittadino.

In viale Europa il dolore per Ema e Michele resta vivo: fiori, lumini e momenti di preghiera hanno segnato ancora una volta il luogo dell’incidente, trasformato in uno spazio di raccoglimento e memoria condivisa.

Rubate le targhe di un’auto parcheggiata vicino alla stazione, il proprietario si è poi visto recapitare una multa dal T-Red di Uboldo per un’infrazione mai commessa, riaccendendo l’attenzione sul fenomeno dei furti e sulle conseguenze per le vittime.

Tre minorenni sono stati individuati grazie alle telecamere dopo danneggiamenti e abbandono di rifiuti all’esterno di una scuola: per loro è scattata una maxi multa, al termine degli accertamenti della polizia locale.

Il caso dell’area abusiva alla Colombara approda in Parlamento con un’interrogazione urgente presentata da De Corato di Fratelli d’Italia, che chiede chiarimenti e interventi sulla situazione.

Sulla gestione del cimitero interviene l’ex assessore Banfi con una riflessione critica sull’operato di Saronno Servizi, parlando di un momento non semplice e chiedendo maggiore chiarezza per il futuro.

