I più letti di ieri: dolore in viale Europa, targhe rubate, il caso Colombara in Parlamento e l’ex assessore Banfi sulla vicenda cimitero
18 Febbraio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 17 febbraio, grande attenzione per il ricordo di Ema e Michele nel luogo del tragico incidente in viale Europa, ma anche per episodi di cronaca tra furti di targhe, sanzioni a minorenni e il caso dell’area abusiva alla Colombara finito fino in Parlamento. Spazio anche al dibattito sulla gestione del cimitero cittadino.
In viale Europa il dolore per Ema e Michele resta vivo: fiori, lumini e momenti di preghiera hanno segnato ancora una volta il luogo dell’incidente, trasformato in uno spazio di raccoglimento e memoria condivisa.
Saronno, in viale Europa, il dolore per Ema e Michele non si spegne: fiori, luci e preghiere nel luogo del tragico incidente
Rubate le targhe di un’auto parcheggiata vicino alla stazione, il proprietario si è poi visto recapitare una multa dal T-Red di Uboldo per un’infrazione mai commessa, riaccendendo l’attenzione sul fenomeno dei furti e sulle conseguenze per le vittime.
Saronno: rubate le targhe vicino alla stazione, arriva una multa dal T-Red di Uboldo
Tre minorenni sono stati individuati grazie alle telecamere dopo danneggiamenti e abbandono di rifiuti all’esterno di una scuola: per loro è scattata una maxi multa, al termine degli accertamenti della polizia locale.
Maxi multa per 3 minorenni, incastrati dalle telecamere dopo danni e rifiuti fuori dalla scuola
Il caso dell’area abusiva alla Colombara approda in Parlamento con un’interrogazione urgente presentata da De Corato di Fratelli d’Italia, che chiede chiarimenti e interventi sulla situazione.
Saronno, abusivo alla Colombara, il caso arriverà in Parlamento: interrogazione urgente di De Corato (FdI)
Sulla gestione del cimitero interviene l’ex assessore Banfi con una riflessione critica sull’operato di Saronno Servizi, parlando di un momento non semplice e chiedendo maggiore chiarezza per il futuro.
Gestione cimitero, la riflessione dell’ex assessore Banfi: “Non proprio un’ora chiarissima per Saronno Servizi”
