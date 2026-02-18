Altre news

SARONNO – Mercoledì 18 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni attese nelle prossime ore.

Nel dettaglio, su Saronno il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che favorirà condizioni generalmente soleggiate, con qualche velatura o addensamento irregolare soprattutto tra mattina e pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo invernale: la massima raggiungerà i 12°C, mentre la minima scenderà fino a 3°C nelle ore più fredde. I venti saranno assenti o molto deboli al mattino, mentre nel pomeriggio si disporranno da Est-Sudest con intensità moderata. Non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia la situazione risulterà nel complesso stabile. Su basse pianure occidentali, Orobie e Prealpi orientali i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche annuvolamento in aumento verso sera. Sulle basse pianure orientali si alterneranno nubi e schiarite, più ampie nel pomeriggio. Su pedemontane, alte pianure, Prealpi occidentali e Alpi Retiche è previsto un progressivo aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma senza fenomeni di rilievo.

Tradatese e Groane – Anche su queste aree si confermano condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli poco nuvolosi o a tratti parzialmente nuvolosi. Temperature in linea con quelle di Saronno e ventilazione debole orientale. Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

