GERENZANO – Nella nuova biblioteca tornano a casa le rondini: tre nidi sono stati riposizionati sotto il porticato di Palazzo Fagnani grazie al lavoro dei volontari del Parco dei Mughetti e alla collaborazione con la Lipu.

Giovedì 12 febbraio i volontari hanno ricollocato i nidi che erano stati costruiti all’interno della struttura. Il recupero è stato curato dal referente della Lipu Varese, Costante, a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.

La presenza delle rondini era stata scoperta nel periodo estivo durante il cantiere. L’Amministrazione comunale aveva deciso di sospendere temporaneamente le lavorazioni nelle aree interessate, attendendo l’involo dei piccoli per non disturbare la crescita dei rondinotti e consentire agli adulti di continuare ad accudirli in sicurezza.

Una scelta che racconta un’attenzione concreta alla biodiversità e alla convivenza tra interventi di riqualificazione urbana e tutela dell’ambiente. Proprio per favorire il ritorno degli uccelli anche in futuro, sotto il porticato di Palazzo Fagnani è stato installato anche un nido artificiale, in collaborazione con il Parco dei Mughetti.

Il progetto della nuova biblioteca si arricchisce così di un valore simbolico: non solo uno spazio culturale rinnovato e accogliente, ma anche un luogo aperto alla natura, dove sviluppo e sostenibilità procedono insieme. Un piccolo gesto che diventa un segnale positivo per tutta la comunità.

