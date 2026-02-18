Parco Groane: oltre 14.600 ore di servizio nel 2025 per le guardie ecologiche volontarie
18 Febbraio 2026
SOLARO – Un anno di attività intensa per le Guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Nel corso del 2025 i volontari hanno dedicato complessivamente oltre 14.600 ore al territorio, svolgendo attività di vigilanza, monitoraggi ambientali, educazione nelle scuole e tutela della biodiversità.
Un impegno costante che ha riguardato diversi ambiti, dalla prevenzione degli abusi alla protezione della fauna, fino ai progetti specifici dedicati allo scoiattolo rosso e alle iniziative di educazione ambientale rivolte a centinaia di studenti.
Dal Parco sottolineano come si tratti di un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale, che contribuisce quotidianamente a rendere l’area protetta più sicura, curata e partecipata, grazie a una comunità attiva e presente sul territorio.
