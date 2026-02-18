Solaro

SOLARO – Un anno di attività intensa per le Guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Nel corso del 2025 i volontari hanno dedicato complessivamente oltre 14.600 ore al territorio, svolgendo attività di vigilanza, monitoraggi ambientali, educazione nelle scuole e tutela della biodiversità.

Un impegno costante che ha riguardato diversi ambiti, dalla prevenzione degli abusi alla protezione della fauna, fino ai progetti specifici dedicati allo scoiattolo rosso e alle iniziative di educazione ambientale rivolte a centinaia di studenti.

Dal Parco sottolineano come si tratti di un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale, che contribuisce quotidianamente a rendere l’area protetta più sicura, curata e partecipata, grazie a una comunità attiva e presente sul territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

14022026