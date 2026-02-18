SARONNO – Si terrà giovedì 19 febbraio l’inizio del Ramadan per la comunità musulmana cittadina: un mese di digiuno, preghiera e condivisione che si concluderà venerdì 20 marzo con la festa di ʿId al-Fiṭr.

L’annuncio arriva dal Centro culturale islamico di Saronno di via Greig, che ha comunicato le date in conformità con le indicazioni del Consiglio europeo per la fatwa e la ricerca e dello European Council of Imams, organismi di riferimento per la definizione del calendario religioso.

Il Ramadan, nono mese del calendario islamico, rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per i fedeli musulmani. Dall’alba al tramonto è previsto il digiuno, accompagnato da momenti di preghiera, riflessione e solidarietà. Un periodo vissuto anche come occasione di incontro e condivisione all’interno della comunità.

Tra gli appuntamenti in programma si terrà sabato 28 febbraio la settima edizione dell’iftar aperto ai cittadini di Saronno e dei comuni limitrofi. L’iniziativa, che propone la cena comunitaria dopo il tramonto, ha già registrato il tutto esaurito, confermando la partecipazione e l’interesse per un momento di dialogo e conoscenza reciproca.

Le attività e i momenti di preghiera si svolgeranno nella sede del Centro culturale islamico di via Greig 44. La conclusione del mese sacro sarà celebrata venerdì 20 marzo con la ricorrenza di ʿId al-Fiṭr, festa che segna la fine del digiuno e che riunisce la comunità in un clima di gioia e condivisione.

