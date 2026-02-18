Città

SARONNO – Sabato 21 febbraio torna la “Cena contadina”, XVII edizione della Festa di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto, promossa dal Comitato “Gruppo Storico Sant Antoni da Saronn”.

L’appuntamento è in programma alle 19.30 in Sala Premoli, in via San Francesco 15 a Saronno. La partecipazione prevede una quota di 27 euro, indicata come contributo per la conservazione della chiesetta di Sant’Antonio.

Iscrizioni e informazioni

L’iscrizione è obbligatoria, fino a esaurimento posti, entro il 18 febbraio 2026. Per prenotare è possibile contattare il numero 351 883 6631 (anche Whatsapp) oppure scrivere a [email protected]. Al momento della prenotazione viene richiesto di segnalare eventuali intolleranze e allergie.

Menu e opzioni

Il menu prevede due proposte, entrambe a 27 euro: menu tradizionale e menu vegetariano (quest’ultimo solo su richiesta al momento della prenotazione). È inoltre previsto un menu bambino a 10 euro, disponibile solo su richiesta al momento della prenotazione; ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Menu tradizionale (27 euro)

Flan di carote e timo con cuore fondente, salame nostrano, insalatina di finocchi crudi e arance, fegatini con cipolle (su richiesta alla prenotazione), vellutata di piselli con crostini e guanciale croccante, spezzatino del Pin Damigiana con polenta, millefoglie di chiacchiere con crema pasticcera, caffè e digestivo, acqua e vino rosso in brocca (Merlot del Veneto).

Menu vegetariano (27 euro, solo su richiesta alla prenotazione)

Flan di carote e timo con cuore fondente, frittatina di cipolle, insalatina di finocchi crudi e arance, vellutata di piselli con crostini e cipolla croccante, polpette di legumi in umido con polenta, millefoglie di chiacchiere con crema pasticcera, caffè e digestivo, acqua e vino rosso in brocca (Merlot del Veneto).

Menu bambino (10 euro, solo su richiesta alla prenotazione)

Pasta al pesto, polpettine al sugo con polenta, chiacchiere di carnevale.

L’organizzazione segnala inoltre che, per chi lo desidera, è possibile partecipare vestiti in maschera.

