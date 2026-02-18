Softball

BOLLATE – Buona partecipazione l’altro giorno alla biblioteca comunale di Bollate per la presentazione della biografia “Strike. Greta Cecchetti. Dal sogno a una carriera strepitosa”, il libro scritto dal giornalista Paolo Bottari e dedicato alla carriera di Greta Cecchetti, tra le giocatrici più rappresentative della storia del softball italiano ed europeo. Il volume, edito da Calzetti Mariucci, è stato presentato nel corso di un evento promosso con il patrocinio della Fibs.

Sul palco, insieme a Cecchetti, oggi pitching coach di Italia Softball, sono intervenuti l’assessore alla Cultura del comune di Bollate Lucia Albrizio, l’assessore allo Sport Mauro Dainelli, la vicepresidente Fibs Marina Centrone, il direttore sportivo del Bollate Softball Luigi Soldi e il giornalista Paolo Nizzola.

Durante l’incontro Cecchetti ha ripercorso le tappe principali della propria carriera, offrendo al pubblico un racconto personale e sportivo che ha accompagnato la presentazione del libro.

