SARONNO – Un apericena solidale per aiutare Molly B, la gattina bianca salvata dopo l’abbandono e ora alle prese con un tumore aggressivo alle orecchie. L’iniziativa è organizzata da Enpa Varese Valle Olona per raccogliere fondi destinati al secondo intervento chirurgico, necessario con urgenza.

L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle 20 al Bistrot di via Varese 27, in occasione della Giornata nazionale del gatto. La serata prevede un drink, alcolico o analcolico, e un buffet vegetariano o vegano. Il contributo è di 20 euro a persona e l’intero ricavato sarà destinato alle cure della micia.

Molly B è in custodia all’Enpa dall’estate scorsa, dopo essere stata trovata abbandonata nel giardino di un condominio cittadino. Durante l’intervento di sterilizzazione, il veterinario ha individuato una lesione sospetta sull’orecchio destro. Gli esami hanno confermato la presenza di uno dei tumori cutanei più aggressivi nei gatti, particolarmente frequente negli esemplari dal mantello molto chiaro. È stata necessaria l’amputazione di una parte dell’orecchio, ma purtroppo è già comparso un nodulo anche sull’altro lato.

La malattia ha un’evoluzione rapida e il secondo intervento deve essere eseguito al più presto per evitare che il tumore si estenda ulteriormente. I costi sostenuti per la prima operazione, insieme a quelli della prossima chirurgia, rappresentano però un impegno economico importante per l’associazione.

Per partecipare all’apericena è richiesta la prenotazione il prima possibile via WhatsApp al numero 3317414284.

