Comasco

ROVELLO PORRO – Ci sono traguardi che superano la cronaca per farsi storia, ed è esattamente ciò che è accaduto alla residenza “Villaggio Amico”: la comunità di Rovello Porro si è stretta attorno a una delle sue cittadine più care, Giuseppina Vaghi, che ha spento l’incredibile candelina dei cento anni.

A portare l’omaggio dell’intero paese è stato il primo cittadino, Marco Volontè, che ha partecipato ai festeggiamenti sottolineando quanto sia raro e onorevole poter pronunciare un augurio per un secolo di vita. Il sindaco ha voluto sottolineare come celebrare una centenaria non sia solo un atto formale, ma un vero privilegio per l’intera cittadinanza, rappresentando Giuseppina un patrimonio vivente di memoria e saggezza.

L’evento, svoltosi in un clima di profonda commozione, ha visto la partecipazione di numerosi parenti e amici, la cui presenza ha testimoniato il valore umano seminato dalla festeggiata nel corso dei decenni. Giuseppina, con i suoi cent’anni, incarna un secolo intero di storia: una vita densa, fatta di sfide superate, momenti di gioia e una dedizione costante verso le persone amate.

Raggiungere il secolo di vita significa conservare un bagaglio di esperienze che pochi possono vantare. Rovello Porro, attraverso la voce delle sue istituzioni, ha voluto rendere omaggio a questa “seminatrice di bene”, augurandole che la serenità e l’affetto ricevuti durante questa festa possano accompagnarla ancora a lungo.

(foto dalla pagina Facebook del sindaco Marco Volontè)

