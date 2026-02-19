SARONNO – Il ricordo di un amico e di un maestro accompagna la scomparsa di Giuseppe Armocida, medico psichiatra e storico del territorio varesino, spentosi nella serata di mercoledì 18 febbraio a Ispra all’età di 79 anni.

Nato nel 1946, già professore ordinario di Storia della medicina all’Università degli Studi dell’Insubria e presidente della Società Storica Varesina, Armocida avrebbe compiuto 80 anni nel prossimo settembre. Nel corso della sua vita ha mantenuto un legame speciale con Saronno, città in cui aveva vissuto con la famiglia quando il padre aveva ricoperto, per un periodo, l’incarico di segretario comunale prima del trasferimento definitivo a Ispra.

A ricordarlo è la Società Storica Saronnese, con cui aveva coltivato nel tempo un rapporto di dialogo e confronto. Fu vicino alla nascita dell’associazione e continuò a seguire con attenzione le attività sviluppate negli anni.

Nel messaggio diffuso dal presidente Giuseppe Nigro si sottolinea il valore umano e culturale della sua figura: “Con lui viene a mancare un amico e un maestro. Storico e medico, la sua curiosità intellettuale e la sua umanità hanno lasciato un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”.

Il ricordo si concentra anche sull’eredità lasciata attraverso il suo lavoro di ricerca e divulgazione: “La sua voce si spegne, ma le sue storie continueranno a vivere nelle pagine che ha scritto, che rappresentano un lascito ineludibile”.

Studioso rigoroso e appassionato, Armocida ha unito nel suo percorso professionale l’attività medica all’impegno nella ricerca storica, contribuendo alla valorizzazione della memoria del territorio e del patrimonio culturale locale. Il suo impegno resta oggi nel ricordo delle associazioni culturali e di quanti hanno condiviso con lui progetti, studi e iniziative.

