VARESE – “Un giorno importante” per Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha annunciato l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno presentato durante la seduta di consiglio regionale.

Astuti ha spiegato che il documento riprende le 30 proposte elaborate nell’ambito della Commissione d’inchiesta sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, commissione da lui presieduta, e costruite insieme ai colleghi sia di minoranza che di maggioranza.

Il consigliere ha sottolineato come il voto unanime rappresenti un segnale significativo su un tema delicato come quello degli infortuni e dei decessi sul lavoro, evidenziando l’importanza di un lavoro condiviso tra le diverse forze politiche, con l’obiettivo comune di ridurre fino ad azzerare gli incidenti nei luoghi di lavoro.

Astuti ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito al lavoro della commissione e ha ribadito l’intenzione di proseguire con lo stesso approccio anche su altri ambiti considerati prioritari per la vita quotidiana dei cittadini.

