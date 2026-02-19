Calcio Eccellenza, Fbc Saronno-Legnano: scatta divieto di trasferta
19 Febbraio 2026
SARONNO – Saronno-Legnano, sfida di alta classifica del campionato di calcio di Eccellenza, si giocherà domenica alle 14.30 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi a Saronno.
In vista della gara, valida per la 25ª giornata, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Milano, su indicazione delle autorità competenti. Di fatto, quindi, niente trasferta per i tifosi lilla.
Una decisione che riaccende le polemiche e che porta ancora una volta a misure restrittive per un derby di provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza.
Classifica
Arconatese 54 punti, Solbiatese 44, Caronnese 41, Legnano 40, Fbc Saronno 38, Vergiatese 37, Rhodense 35, Magenta e Lentatese 33, Vis Nova Giussano e Mariano 30, Besnatese 28 Sedriano 26, Sestese 25, Altabrianza 24, Ardor Lazzate 23, Arcellasco 21, Vigevano 20.