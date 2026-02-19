Città

SARONNO – Strade chiuse, divieti di sosta e modifiche alla viabilità per la sfilata dei carri allegorici del Carnevale, in programma sabato 21 febbraio. Il Comune ha emesso un’ordinanza per garantire sicurezza e gestione del traffico durante la manifestazione organizzata dalla Proloco con il patrocinio comunale.

Le prime limitazioni del mattino

Le modifiche scatteranno già dalle prime ore della giornata.

Via Monte Sabotino (tra via San Francesco e via Rossini): dalle 7 alle 15 divieto di transito e sosta con rimozione forzata per il montaggio dei carri.

Via Rossini: dalle 7 alle 15 divieto di sosta per consentire l’accesso dei mezzi della sfilata.

Centro chiuso e divieti nel pomeriggio

Le restrizioni più ampie interesseranno il centro cittadino.

Via Roma (tra via Manzoni e piazza Libertà): divieto di sosta dalle 8 alle 19.

Piazza Libertà: chiusa al traffico dalle 9 alle 19, consentito l’accesso solo a organizzatori e mezzi di emergenza.

Dalle 12 alle 19 divieto di sosta anche in:

via San Giuseppe (tra via Rossini e via San Francesco);

via San Francesco (tra via Sabotino e via San Giuseppe);

via San Giuseppe (tra via San Francesco e corso Italia).

Stop alla circolazione lungo il percorso

Dalle 12 alle 17 sarà vietato il transito veicolare in:

via San Francesco;

via San Giuseppe;

corso Italia.

Nella stessa fascia oraria tutte le vie che incrociano il percorso subiranno chiusure temporanee con transenne.

Sempre dalle 12 alle 19 resterà chiusa anche via Roma tra piazza Libertà e via Manzoni per il passaggio e lo smontaggio dei carri.

Trasporti e sicurezza

Possibili deviazioni per le linee extraurbane dalle 14 alle 17 sull’asse San Giuseppe-Volonterio-Rimembranze, mentre il trasporto urbano sarà sospeso dalle 14. La polizia locale gestirà chiusure e deviazioni, mentre ogni carro sarà accompagnato da personale addetto alla sicurezza.

Per i cittadini l’invito è a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a evitare le soste nelle aree interessate, per non incorrere nella rimozione dei veicoli.

