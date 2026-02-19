Città

SARONNO – Un ringraziamento alle forze dell’ordine e a chi ha contribuito a portare all’attenzione pubblica la vicenda dell’uomo che viveva abusivamente nell’area della Cascina Colombara. Dopo l’arresto avvenuto mercoledì 18 febbraio, interviene Paolo Bocedi, presidente nazionale di Sos Italia Libera, che esprime riconoscenza per l’azione dello Stato e per la tutela garantita alla residente che da mesi denunciava minacce e comportamenti aggressivi.

In una nota diffusa su Facebook, Bocedi sottolinea il ruolo delle istituzioni coinvolte: “Sento il dovere di ringraziare l’Arma dei carabinieri nella persona del maggiore Annalisa Menga, la polizia di Stato nella persona del questore Mazza, il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello e il comandante Borsani per la presenza dello Stato, oggi, a tutela di Alessandra, cittadina coraggiosa di Saronno che si è ribellata alle minacce del richiedente asilo che spudoratamente davanti alle telecamere di Mario Giordano “Fuori dal coro” non ha esitato a minacciarla di morte.”.

Il presidente ricorda anche gli episodi avvenuti nei giorni scorsi, quando – davanti alle telecamere della trasmissione televisiva – l’uomo avrebbe rivolto frasi intimidatorie alla donna. “La notizia del suo arresto, arrivata in serata, rende Alessandra felice di poter tornare a vivere la propria vita con serenità” aggiunge Bocedi.

Nel messaggio c’è anche un riferimento al lavoro di informazione svolto sul caso anche dalla redazione di ilSaronno che “sollecitata da noi, per prima ha raccontato quanto stava accadendo da tempo, portando alla luce una situazione che non poteva più restare nel silenzio”.

