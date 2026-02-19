Città

SARONNO – “Brava Ilaria Pagani”. E’ la conclusione del commento a caldo dell’assessora Maria Cornelia Proserpio sulla vicenda dell’abusivo della Colombara, arrivato poco dopo il termine della conferenza stampa convocata dal sindaco per ricostruire i fatti e gli interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale.

L’assessora è intervenuta sui social con una presa di posizione netta, difendendo l’operato del Comune e invitando a valutare la situazione sulla base degli elementi concreti e del quadro normativo. “Parlare con faziosità siamo tutti bravi. Parlare conoscendo i fatti e soprattutto conoscendo le leggi è abilità solo di alcuni”, ha scritto, sottolineando la complessità della gestione del caso e i limiti operativi entro cui gli enti locali si trovano ad agire.

Nel messaggio Proserpio ha criticato il clima politico e mediatico che si è creato attorno alla vicenda, definendo inaccettabile l’uso del caso per finalità di parte: “Strumentalizzare un vero e grave problema per ragioni politiche è una cosa schifosa”.

L’assessora ha poi allargato il ragionamento: “Dopo 4 anni di Governo di destra lo Stato scarica sui sindaci il problema della sicurezza e ci fa pure propaganda. Forse di questo dovremmo scandalizzarci”.

La presa di posizione arriva al termine di una giornata intensa sul caso della Cascina Colombara, al centro del dibattito pubblico nelle ultime settimane, tra interventi delle forze dell’ordine, iniziative politiche e richieste di maggiore sicurezza da parte dei residenti. Il Comune ha ribadito di aver seguito la vicenda nel rispetto delle norme e delle competenze, mentre il confronto sul tema resta aperto sia sul piano istituzionale sia su quello politico.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09