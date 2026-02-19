SARONNO – “C’è chi ascolta i saronnesi, chi sta accanto a loro giorno dopo giorno, seguendoli nelle difficoltà, nei momenti più duri e anche sotto i riflettori, e chi, nemmeno quando l’intera Italia si interroga su come funzioni l’Amministrazione di Saronno, riesce a essere vicino a una donna, a un quartiere e a una città ferita dall’accaduto”.

Inizia così la nota di Fratelli d’Italia, che dedica un plauso all’intervento di Paolo Bocedi, che fin dall’autunno si è schierato al fianco della saronnese vittima di minacce e aggressioni alla Cascina Colombara.

“La prima cosa che appare evidente della vicenda è come l’Amministrazione, con la sindaca Pagani, arrivi sempre tardi: tardi nel rispondere ai primi appelli di Bocedi, tardi quando c’è la troupe in Comune, tardi a informare la città del servizio tv, tardi nel fornire informazioni alle domande di una città attonita. Tardi, mesi e mesi dopo lo scoppio del caso, a dirci che si tratta di un richiedente asilo, sì, ma con residenza temporanea a Saronno perché è stato ospite dell’ex ostello”.

La conclusione è critica: “C’è chi, come Fratelli d’Italia, avrebbe voluto utilizzare la struttura del Matteotti per offrire spazi a studenti, turisti e sportivi a prezzi accessibili, e c’è chi, come l’allora sindaco Augusto Airoldi e l’attuale sindaca Ilaria Pagani, ha scelto un’accoglienza senza se e senza ma, che poi evidentemente non ha saputo gestire. E invece di essere in prima linea almeno con il sostegno si sono trincerati dietro a vuoti “ho fatto quello che posso”. E su questo tema, fortunatamente per Saronno c’è stato chi non si è fatto indietro. Ringraziamo Riccardo De Corato, parlamentare di Fratelli d’Italia, che ha seguito la vicenda rendendosi disponibile a presentare un’interrogazione parlamentare e promuovendo diversi appelli alle autorità competenti, oltre a contribuire, insieme a Paolo Bocedi, a una sensibilizzazione mediatica sul caso”.

