SARONNO – La vicenda dell’uomo che per mesi ha vissuto abusivamente nell’area della Cascina Colombara e che ha minacciato una residente approfondita e raccontata in tv. Il caso sarà al centro della puntata di questa sera, giovedì 19 febbraio, di “Iceberg Lombardia”, in onda alle 20.30 su TeleLombardia, canale 10.

La trasmissione, condotta dal giornalista Daniele Porro, dedica uno spazio di approfondimento alla situazione che nelle ultime settimane ha suscitato forte attenzione in città e a livello nazionale. Nel corso della puntata è prevista anche un’intervista alla donna che ha denunciato mesi di minacce e comportamenti aggressivi, vivendo a lungo in una condizione di paura.

La vicenda riguarda un giovane di origine straniera che si era stabilito abusivamente nella zona della Colombara. Nel tempo si sono susseguiti episodi di tensione con i residenti, fino alle minacce rivolte direttamente alla donna che ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e di rendere pubblica la situazione. La storia è stata ripresa da diverse trasmissioni televisive e ha acceso il dibattito sul tema della sicurezza e della gestione delle situazioni di fragilità sul territorio.

Durante la puntata saranno trasmesse anche alcune dichiarazioni di Paolo Bocedi, presidente nazionale di Sos Italia Libera, che ha seguito da vicino la vicenda e sostenuto la residente nel percorso di denuncia.

Quello di Saronno sarà uno dei servizi della serata. Tra gli altri temi affrontati da “Iceberg Lombardia” anche la nuova vita di Alberto Stasi, il giallo di Greta Spreafico, la decisione sull’ergastolo annullato per il killer di Carol Maltesi e altri fatti di cronaca regionale.

