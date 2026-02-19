Cronaca

CESANO MADERNO – Proseguono a Cesano Maderno le attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Nei giorni scorsi la polizia locale, attraverso il Nucleo di tutela ambientale, ha effettuato un doppio intervento in alcune zone già segnalate per la presenza di sacchetti lasciati vicino ai cestini.

I controlli sono stati svolti con l’ausilio di fototrappole e appostamenti mirati, che hanno permesso di sorprendere due cittadini mentre abbandonavano rifiuti in modo illecito.

Il primo intervento è avvenuto in via Como, nell’area che costeggia la linea ferroviaria, già in passato interessata da episodi simili. In questa zona, spiegano dal comune, è in corso un’attività di monitoraggio costante con controlli in diverse fasce orarie. Durante uno degli accertamenti gli agenti hanno riconosciuto e fermato un cittadino già ripreso dalle telecamere mentre lasciava sacchetti di rifiuti: per lui è scattato il verbale con la relativa sanzione amministrativa. Il comune segnala che via Como è sotto osservazione e che nelle ultime settimane sono state effettuate numerose denunce e verbali. Un secondo intervento ha riguardato il parchetto di via Riccione, dove, a seguito di una segnalazione, gli agenti hanno rinvenuto alcuni sacchetti abbandonati. Grazie al codice univoco è stato possibile risalire all’utenza intestataria, che verrà sanzionata.

Durante l’attività nel parco, inoltre, una cittadina è stata sorpresa mentre abbandonava rifiuti domestici: anche in questo caso è scattata immediatamente la sanzione prevista.

19022026