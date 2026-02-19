Città

SARONNO – Dopo l’arresto del giovane senza fissa dimora coinvolto nella vicenda della Cascina Colombara, interviene il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, che nei giorni scorsi aveva annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare sul caso e ora ringrazia il Prefetto di Varese per l’attenzione istituzionale.

La nota, diffusa mercoledì 18 febbraio, richiama le segnalazioni arrivate nelle settimane precedenti e le richieste di intervento sulla situazione segnalata dai residenti della zona, anche su sollecitazione di Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione anti-racket e anti-usura Sos Italia Libera.

“Ringrazio il Prefetto di Varese che si è interessato personalmente dopo la mia denuncia relativa al fatto che un immigrato abusivo a Cascina Colombara stesse terrorizzando molti cittadini, in particolare una povera donna”, afferma il parlamentare.

Nel comunicato De Corato descrive il clima di preoccupazione segnalato nel quartiere: “Ci sono state imposizioni di vario genere, impedimenti alle persone di uscire di casa con i propri animali, violenze e continue minacce”. E aggiunge: “Io ero più volte stato sollecitato di questa delicata circostanza dall’amico Paolo Bocedi”.

Il deputato sottolinea quindi l’intervento delle forze dell’ordine: “Oggi pomeriggio i carabinieri di Saronno, su ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, hanno arrestato questo straniero mettendo fine, finalmente, a una situazione di forte preoccupazione per gli abitanti, spesso minacciati anche di morte”.

In conclusione esprime un auspicio sugli sviluppi: “Mi auguro vivamente che questo pericoloso immigrato sconti la pena, spero lunga, e poi venga immediatamente espulso dal nostro Paese”.

Riccardo De Corato è deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vicesindaco di Milano.

