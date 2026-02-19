SARONNO – Oltre 17 mila like e 8.500 commenti in poche ore per il reel pubblicato da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il leader della Lega ha condiviso sui social il servizio della trasmissione Fuori dal coro, dedicato alla vicenda dell’abusivo della cascina Colombara.

Nel video compare il 25enne originario del Benin, protagonista della vicenda, mentre pronuncia frasi minacciose nei confronti della residente saronnese che da mesi lo aveva denunciato per comportamenti aggressivi e nella parte finale le dichiarazioni della sindaca Ilaria Pagani. A corredo delle immagini, la posizione netta del ministro: “Parole folli. Non c’è spazio per odio e minacce. Chi non rispetta le nostre regole, le nostre leggi e le nostre tradizioni può tranquillamente andarsene fuori dal nostro Paese”.

Il post ha rapidamente generato un’ampia eco, con migliaia di interazioni e un acceso dibattito tra gli utenti.

QUI IL REEL

La vicenda della Colombara nasce la scorsa estate, quando l’uomo aveva realizzato una baracca di fortuna nell’area parcheggio della cascina. Nel tempo la presenza si era trasformata in un insediamento stabile, accompagnato da segnalazioni dei residenti per situazioni di degrado e tensione con l’appoggio di Paolo Bocedi di Sos Italia Libera.

A gennaio la struttura abusiva era stata rimossa dalla polizia locale con il supporto degli operai comunali. Nonostante lo sgombero, secondo quanto denunciato dalla residente, gli episodi di minacce e intimidazioni sarebbero proseguiti, portando a nuove denunce e all’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura.

Mercoledì 18 febbraio i carabinieri hanno eseguito l’arresto del giovane con l’accusa di minacce e aggressioni. Il caso, già al centro del dibattito cittadino e nazionale, continua a suscitare reazioni anche sul piano politico e mediatico. Il parlamentare FdI ha annunciato un’interrogazioni e stamattina è andata in diretta a Mattino 5.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09