ORIGGIO – Sarà l’unico Comune del Saronnese chiamato alle urne nella tornata amministrativa di primavera: i cittadini voteranno domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Le date sono state comunicate dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi al Consiglio dei ministri. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

La consultazione coinvolgerà complessivamente più di cinquanta comuni sul territorio nazionale, ma nell’area del Saronnese l’attenzione è concentrata su Origgio, unico centro interessato dal voto. Si tratta di un passaggio significativo anche per il contesto locale. Proprio questa sarebbe stata la scadenza naturale del mandato amministrativo di Saronno, che però è già tornata alle urne nella primavera scorsa. Il voto anticipato si era reso necessario dopo la crisi politica e la caduta dell’amministrazione guidata da Augusto Airoldi, con il conseguente scioglimento anticipato del consiglio comunale.

A Origgio, invece, si apre una sfida che si annuncia seguita. Il sindaco uscente Evasio Regnicoli è orientato a ricandidarsi per un secondo mandato, mentre il quadro delle alleanze è ancora in fase di definizione. Soprattutto in casa centrodestra bisogna definire se ci sarà una corsa unitaria o una spaccatura come nell’ultima tornata quella del 2020 era stata a settembre a causa della pandemia. Nel centrosinistra la scelta del candidato resta oggetto di confronti interni.

Gli elettori chiamati al voto sono circa 6.700. Tra i temi destinati a entrare nel dibattito ci sono il completamento delle opere pubbliche avviate, la gestione dei servizi e gli interventi urbanistici in programma.

