GERENZANO – Dopo oltre un anno di chiusura e numerosi rinvii, riapre l’ufficio postale di via Carlo Berra 12. Poste Italiane ha comunicato che lo sportello tornerà operativo da venerdì 20 febbraio, con apertura dal lunedì al venerdì 8,20-13,35 e il sabato 8,20-12,35.

La sede era chiusa da gennaio 2025 per i lavori legati al progetto Polis, il piano nazionale di riorganizzazione e ammodernamento degli uffici postali. Nel corso dei mesi si sono susseguiti diversi slittamenti: inizialmente la riapertura era prevista per aprile, poi rinviata a maggio, giugno e successivamente all’autunno e alla fine del 2025. Anche l’ultima data indicata non è stata rispettata e la chiusura si è protratta fino all’inizio del 2026, diventando il caso dell’ufficio rimasto inattivo più a lungo in provincia di Varese.

Durante il periodo di sospensione del servizio, i cittadini hanno fatto riferimento principalmente all’ufficio postale di Saronno in via Varese e ad altre sedi del territorio. In alcune fasi è stato attivato anche un ufficio mobile, mentre il Comune ha aggiornato periodicamente la situazione sul proprio sito istituzionale.

La lunga interruzione ha generato polemiche e proteste, soprattutto da parte dei residenti più anziani e di chi non dispone di mezzi per spostarsi. Tra raccolte firme e segnalazioni, la vicenda è arrivata anche a livello nazionale: a febbraio la consigliera di opposizione Lisa Molteni, del gruppo Idee in Comune, ha portato il caso in Parlamento, parlando di un record negativo e chiedendo maggiore attenzione e responsabilità.

Con la riapertura annunciata per il 20 febbraio si chiude quindi una vicenda che, per durata e disagi, ha segnato a lungo la vita quotidiana della comunità.

