SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 18 febbraio, in primo piano la protesta per i biglietti delle Olimpiadi del ghiaccio, gli appuntamenti gastronomici del weekend e un furto sventato in villa. Ampio spazio anche alla vicenda dell’abusivo alla Colombara e al confronto politico che ne è seguito.

Ha pagato oltre 200 euro per assistere alle gare di pattinaggio, ma una volta arrivata al palazzetto non sarebbe riuscito a vedere né il ghiaccio né gli schermi: la segnalazione di una spettatrice riaccende le polemiche sull’organizzazione e sulla gestione dei posti.

Sabato a Saronno torna la cena contadina, un appuntamento conviviale con piatti della tradizione, menù dedicato e prezzi popolari, pensato per riportare in tavola i sapori di una volta in un clima di comunità.

Armati di torce e scala, si sono introdotti nel giardino di una villetta con l’intento di colpire, ma i proprietari si sono accorti di quanto stava accadendo e, illuminando l’area esterna, hanno messo in fuga i malviventi.

Intervento dei carabinieri alla Colombara per la presenza di un uomo senza fissa dimora all’interno dell’area: la situazione è stata riportata sotto controllo in mattinata, tra le segnalazioni dei residenti.

Sulla stessa vicenda è intervenuto anche Bocedi che ha espresso solidarietà alla proprietaria dell’area, annunciando la disponibilità a una manifestazione pacifica qualora non arrivassero soluzioni concrete.

La sindaca Pagani ha ricostruito i passaggi della gestione del caso, dal centro di accoglienza all’ostello fino alla sistemazione di fortuna, ribadendo di aver fatto tutto quanto nelle possibilità dell’amministrazione.