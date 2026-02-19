I più letti di ieri: biglietti olimpici “senza visibilità”, cena contadina e tensione alla Colombara
19 Febbraio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 18 febbraio, in primo piano la protesta per i biglietti delle Olimpiadi del ghiaccio, gli appuntamenti gastronomici del weekend e un furto sventato in villa. Ampio spazio anche alla vicenda dell’abusivo alla Colombara e al confronto politico che ne è seguito.
Ha pagato oltre 200 euro per assistere alle gare di pattinaggio, ma una volta arrivata al palazzetto non sarebbe riuscito a vedere né il ghiaccio né gli schermi: la segnalazione di una spettatrice riaccende le polemiche sull’organizzazione e sulla gestione dei posti.
Olimpiadi, paga oltre 200 euro di biglietto per il pattinaggio ma… “non si vede nè schermi nè ghiaccio”
Sabato a Saronno torna la cena contadina, un appuntamento conviviale con piatti della tradizione, menù dedicato e prezzi popolari, pensato per riportare in tavola i sapori di una volta in un clima di comunità.
Armati di torce e scala, si sono introdotti nel giardino di una villetta con l’intento di colpire, ma i proprietari si sono accorti di quanto stava accadendo e, illuminando l’area esterna, hanno messo in fuga i malviventi.
Armati di torce e scala s’intrufolano in una villetta… ma i proprietari li “illuminano” e mettono in fuga
Intervento dei carabinieri alla Colombara per la presenza di un uomo senza fissa dimora all’interno dell’area: la situazione è stata riportata sotto controllo in mattinata, tra le segnalazioni dei residenti.
Abusivo alla Colombara, intervento dei carabinieri in mattinata
Sulla stessa vicenda è intervenuto anche Bocedi che ha espresso solidarietà alla proprietaria dell’area, annunciando la disponibilità a una manifestazione pacifica qualora non arrivassero soluzioni concrete.
Abusivo Colombara, Bocedi: “Non lasceremo sola Alessandra. Pronti a una manifestazione pacifica se non arrivano soluzioni”
La sindaca Pagani ha ricostruito i passaggi della gestione del caso, dal centro di accoglienza all’ostello fino alla sistemazione di fortuna, ribadendo di aver fatto tutto quanto nelle possibilità dell’amministrazione.
