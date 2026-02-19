SARONNO – Giovedì 19 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge al mattino, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio e con schiarite in serata.

Nel corso delle prossime ore sono attesi complessivamente circa 22 millimetri di pioggia, con fenomeni più insistenti nella prima parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 3°C, mantenendo un clima freddo e umido. I venti soffieranno moderati: al mattino dai quadranti nord-nordorientali, mentre nel pomeriggio ruoteranno da ovest-nordovest, contribuendo a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. È prevista un’allerta meteo per pioggia, legata ai fenomeni che interesseranno il territorio nelle ore centrali della giornata.

In Lombardia la circolazione depressionaria responsabile di acquazzoni e temporali tenderà ad allontanarsi nel corso della giornata. Sulle basse pianure occidentali, come l’area del Saronnese, i fenomeni risulteranno in attenuazione dal pomeriggio con rasserenamenti serali. Ancora instabilità più marcata al mattino su pianure orientali, Prealpi e settori alpini, con miglioramento diffuso entro sera su gran parte della regione.

Tradatese e Groane – Condizioni simili a Saronno, con piogge diffuse al mattino e graduale attenuazione nel pomeriggio fino a schiarite serali. Temperature in linea con i valori del Saronnese e venti moderati in rotazione dai quadranti settentrionali.

