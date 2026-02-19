Sport

SARONNO – Importante novità per lo sport cittadino: gli Hurricane, squadra del Cisv (ciechi e ipovedenti varesini), cambiano denominazione e si trasferiscono a Saronno, dove disputeranno il campionato italiano di Serie A di baseball per ciechi. La formazione giocherà le gare casalinghe sul campo di via Ungaretti. Il trasferimento è stato reso possibile anche grazie al supporto dell’Amministrazione comunale, che ha collaborato per l’accoglienza del club e per l’avvio dei lavori necessari all’adeguamento dell’impianto sportivo cittadino.

Secondo quanto emerso, l’obiettivo è rendere il campo idoneo ad ospitare le partite del massimo campionato nazionale, tramite una serie di interventi sulle strutture. La squadra sarà guidata in campo dal saronnese Giuseppe Rosafio.

L’arrivo degli Hurricane rappresenta un passaggio significativo per la città, che si prepara così ad ospitare una realtà sportiva nazionale legata al baseball per ciechi, disciplina in crescita e sempre più seguita.

(foto archivio: gli Hurricane in una azione di gioco nel corso della scorsa stagione agonistica)

