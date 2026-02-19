Cronaca

SARONNO – Cassaforte forzata con un flessibile e via con oro, argento e contanti. È il bilancio del furto avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 febbraio in una villetta bifamiliare di via Doberdò, presa di mira dai ladri mentre i proprietari erano fuori casa.

Il colpo è stato messo a segno a metà mattina, approfittando dell’assenza degli occupanti, usciti per impegni di lavoro e personali. I malviventi sono riusciti a entrare nell’abitazione e hanno agito in entrambi gli appartamenti della struttura, rovistando nei locali alla ricerca di oggetti di valore.

Oltre ai danni causati durante l’intrusione, i ladri si sono concentrati sulla cassaforte, che è stata aperta utilizzando un flessibile. All’interno erano custoditi gioielli in oro e argento e una somma di denaro, tutto portato via. Al rientro, i proprietari hanno trovato le abitazioni a soqquadro e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Entrambe le famiglie hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno inoltre valutando eventuali collegamenti con altre effrazioni avvenute in città nelle ultime settimane, per verificare la possibile presenza della stessa banda in azione sul territorio.

