Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Tutto è pronto per il Carnevale Cerianese che anche qui, come da tradizione Ambrosiana, sarà celebrato sabato 21 febbraio. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia San Vittore, propone un pomeriggio in allegria, all’insegna del divertimento e delle risate.

Appuntamento dalle 14 in oratorio, punto di partenza e di arrivo del corteo in maschera che attraverserà il centro cittadino. Tutti sono invitati a partecipare con costumi, travestimenti, carri o installazioni viaggianti a tema libero sul filo dell’ironia e del divertimento. L’allegra carovana di maschere percorrerà le strade principali del paese per poi rientrare in oratorio, dove è prevista la festa conclusiva. Ci sarà musica dal vivo, spettacoli di intrattenimento, la babydance della Scuola dell’Infanzia Bilingue Papaciotti e tante sorprese. I punti di ristoro saranno curati da Acla, Comitato Genitori e Pro Loco.

“L’invito è rivolto in maniera particolare ai bambini e ai ragazzi ma naturalmente si estende anche ad adulti e famiglie” -spiega l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “Ci aspettiamo la partecipazione tanti cerianesi, sia al corteo che lungo le strade ad applaudire la sfilata delle maschere”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, le strade del centro saranno temporaneamente chiuse al traffico con il servizio di presidio della Polizia locale e della Protezione civile.

