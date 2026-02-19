Uboldo, la Dialettale Sanvittorese va in scena al cineteatro con “Una dolce serata in allegria”
19 Febbraio 2026
UBOLDO – Lo spettacolo cambia sede ma resta confermato per sabato 21 febbraio alle 21. La compagnia La Dialettale Sanvittorese porterà in scena” Una dolce serata in allegria” al teatro San Pio di Uboldo, in piazza Conciliazione, dopo l’annullamento della data inizialmente prevista a Busto Garolfo. La decisione riguarda esclusivamente la location, mentre programma e orario rimangono invariati.
