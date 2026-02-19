Lo spettacolo, definito comico-musicale in due tempi, propone una serata all’insegna del teatro dialettale e della musica, con il coinvolgimento dell’intera compagnia. L’iniziativa mantiene anche la finalità solidale: l’ingresso è fissato a 12 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’evento si inserisce nell’attività culturale della compagnia, attiva da anni sul territorio con proposte legate alla tradizione locale e alla valorizzazione del dialetto. La rappresentazione sarà ospitata al teatro S. Pio di Uboldo, che accoglierà quindi il pubblico proveniente anche dai comuni limitrofi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328.2129031 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].