VENEGONO SUPERIORE – Due appuntamenti significativi per la comunità di Venegono Superiore. A sottolinearlo è il sindaco Walter Fabiano Lorenzin, che ha richiamato l’attenzione su due momenti istituzionali svolti tra il 10 e l’11 febbraio. Il primo riguarda la commemorazione del Giorno del Ricordo, tenutasi il 10 febbraio, con la testimonianza del venegonese Antonio Labinaz, esule istriano. Il secondo appuntamento è stato l’11 febbraio in Prefettura a Varese, dove è avvenuta la sottoscrizione dei Patti digitali. I comuni di Venegono Superiore, Venegono Inferiore e Malnate sono stati i primi firmatari a livello provinciale.

Il sindaco ha evidenziato come il tema affrontato sia di grande attualità, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei minori. Lorenzin ha osservato che, mentre esistono norme di tutela rivolte ai mass media tradizionali, come la classificazione dei contenuti e le fasce protette in ambito radiotelevisivo, l’ambiente digitale risulta ancora privo di adeguate forme di protezione.

Secondo il sindaco, oggi la dimensione online rappresenta uno spazio sempre più parallelo alla realtà quotidiana. I minori non sono più soltanto fruitori passivi, ma interagiscono attraverso commenti, pubblicazioni e creazione di contenuti che si diffondono rapidamente, instaurando anche relazioni con sistemi di intelligenza artificiale.

Lorenzin ha inoltre richiamato l’attenzione sul rischio di una progressiva riduzione delle relazioni interpersonali reali, considerate fondamentali per uno sviluppo psicofisico equilibrato. Per questo, ha ribadito la necessità di un lavoro condiviso tra istituzioni, scuola e famiglie, per ripensare il concetto di educazione includendo anche l’uso consapevole della rete.

Il sindaco ha concluso sottolineando come solo attraverso un “patto digitale di comunità” sia possibile rafforzare la tutela dei minori e favorire un percorso di crescita sano ed equilibrato.

