TRADATE – Ogni giorno, tra registro elettronico, programmazioni e bisogni sempre più complessi degli studenti, una domanda ritorna spesso tra i docenti: come rendere la didattica più coinvolgente, più concreta, più vicina al mondo reale?

Per rispondere a questa sfida, Astronatura cooperativa sociale propone, a partire dal 7 marzo, un percorso di formazione dedicato ai docenti di ogni ordine e grado, ospitato presso il centro didattico scientifico Ecoplanetario di Tradate, nel cuore del Parco Pineta.

Il corso, incentrato sulla metodologia Steam (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), nasce dalla sinergia tra l’esperienza sul campo degli educatori di Astronatura e il rigore scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A guidare i docenti sarà infatti Federico Colombo, insegnante e formatore presso i laboratori di didattica della fisica dell’Ateneo milanese.

Non si tratta di un corso teorico da seguire da dietro a uno schermo. L’obiettivo un’esperienza concreta in uno spazio di sperimentazione reale: costruire, provare, sbagliare, rielaborare, proprio come farebbero gli studenti. L’idea è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: permettere ai docenti di tornare in classe il lunedì mattina con attività già pronte, strumenti concreti e una nuova energia da condividere con i propri ragazzi.

Gli incontri si svolgeranno in presenza, il sabato mattina, favorendo il confronto diretto, lo scambio tra colleghi e la costruzione di una piccola comunità professionale.

Il corso si articola in 4 incontri da 3 ore ciascuno: 7, 14, 21 e 28 marzo dalle 9 alle 12.

Il programma affronta le caratteristiche principali della metodologia Steam e l’approccio Pbl, una metodologia didattica attiva che parte da un problema reale e stimola gli studenti a collaborare per trovare soluzioni.

La quota complessiva è fissata a 60 euro e comprende:

slide complete

modelli di lezioni pratiche già strutturate

una dispensa di riferimento

strumenti concreti da utilizzare fin da subito in classe

Alcuni Istituti Scolastici del territorio stanno già supportando i propri docenti coprendo la quota d’iscrizione tramite i fondi dedicati alla formazione interna, riconoscendo il valore di un percorso che unisce divulgazione scientifica e ricerca accademica.

Le iscrizioni sono ancora aperte, ma i posti sono limitati per garantire il carattere laboratoriale dell’iniziativa, visitare il sito web: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/400

