Cronaca

COMASCO – Un controllo di routine sull’autostrada A9 fra Saronno e Como si è trasformato in un intervento movimentato nel pomeriggio dell’altro giorno all’area di servizio Lario Est. Un 27enne marocchino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 16 le volanti della polizia di Stato di Como sono intervenute in supporto alla polizia stradale, impegnata nel controllo di un’auto a noleggio. Alla guida c’era il giovane, senza fissa dimora e con precedenti, risultato privo di patente perché mai conseguita.

Alla richiesta di accompagnarlo in questura per gli accertamenti, l’uomo ha reagito con minacce e resistenza fisica, rifiutandosi di salire sull’auto di servizio e tentando di colpire gli agenti con il braccio ingessato. Una volta sistemato sul sedile posteriore della volante, ha sferrato un calcio a piedi uniti contro il finestrino, mandandolo in frantumi. Trasferito su un’altra auto e condotto in questura, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo. È quindi scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale da parte della polizia stradale di Como. Nei suoi confronti anche una denuncia a piede libero per guida senza patente e danneggiamento.

(foto archivio)

20022026