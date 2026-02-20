Città

SARONNO – Maschere, carri allegorici, musica e animazione: sabato 21 febbraio il territorio si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno, con sfilate e feste pensate per bambini, famiglie e gruppi in maschera. Da Saronno a Cogliate, passando per Solaro e Gerenzano, il pomeriggio sarà scandito da cortei colorati, spettacoli e momenti di festa che animeranno piazze e strade, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e condivisione per tutta la comunità.

A Saronno momento principale del Carnevale cittadino è la grande sfilata dei carri allegorici, in programma alle 14,30 con partenza da via Sabotino. Il tema scelto è “Alice nel paese… Giochi di carte, scacchi e fantasia!”, che guiderà carri e gruppi mascherati lungo le vie della città fino al centro. La manifestazione si concluderà in piazza Libertà con la festa finale aperta a tutti, tra musica, animazione e momenti di intrattenimento per famiglie e bambini.

A Cogliate orna la quarantunesima edizione del Carnevale cittadino, dedicata al mondo delle serie tv e dei cartoni animati. La sfilata partirà alle 14 da viale Rimembranze, all’altezza delle scuole medie, per raggiungere il parco di via De Gasperi. Qui il pomeriggio proseguirà con spettacoli di magia, dj set, balli, laboratori creativi e animazione. Non mancheranno cioccolata calda, frittelle e dolci tipici del periodo. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 28 febbraio.

A Solaro a Pro loco, con la collaborazione delle associazioni locali e il patrocinio del Comune, organizza il Carnevale “No Frost”. Il ritrovo è alle 14,30 in piazza Libertà, da dove partirà la sfilata verso l’oratorio San Luigi. Alle 15,30 è previsto uno spettacolo per bambini e alle 16,30 la premiazione delle maschere più originali. A seguire ci sarà un evento conviviale. Per motivi di sicurezza sono vietati schiuma da barba, spray e botti.

A Gerenzano programma prende il via alle 14,15 con il ritrovo in piazza Mercato. La sfilata partirà alle 15 e si concluderà all’oratorio San Filippo Neri. Alle 16 spazio allo spettacolo “Superzero Carnival Party”, un Magic Comedy Family Show dedicato alle famiglie, a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il pomeriggio continuerà con animazione e momenti di festa. Anche in questo caso, per ragioni di sicurezza, non è consentito l’uso di bombolette spray.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09