SARONNO – “Un bel tacer non fu mai scritto” bisognerebbe insegnarlo ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione nostrana che, senza un minimo di remora, hanno cercato in questi giorni di giustificare quanto accaduto in merito all’ormai nota vicenda dell’uomo che per mesi ha vissuto abusivamente in spazi di fortuna e che ha rappresentato una minaccia per un intero quartiere, ed in modo particolare per una nostra concittadina”.

Inizia così la nota del consigliere comunale indipendente Luca Amadio sul caso Colombara.

Dapprima la sindaca Ilaria Pagani convoca una conferenza stampa dove sembra più preoccuparsi di difendere il suo operato e di spiegare la sua verità in merito all’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva “Fuori dal coro”, invece di affrontare in maniera oggettiva il tema sicurezza che a Saronno è ormai fuori controllo.

Non da meno sono l’assessore alla cultura e percorsi educativi Maria Cornelia Proserpio che, dopo aver esordito con un “Brava Ilaria Pagani”, parla di “strumentalizzazione” e di “faziosità”, ed il capogruppo del Partito Democratico Simone Galli che ci ricorda che “il sindaco non può sostituirsi all’autorità giudiziaria” e che “è troppo comodo scaricare la palla solo ai Comuni”. I fatti raccontano tutta un’altra storia, ovvero che la situazione sembrerebbe in via di risoluzione solo dopo essere venuta alla ribalta dei media locali e nazionali e grazie alla mobilitazione di alcuni cittadini, dopo mesi di assordante silenzio ed imperdonabile inefficacia dell’amministrazione. Perché la Sindaca non ha dichiarato dove ha vissuto l’uomo per diversi mesi prima di accamparsi in un parcheggio pubblico? Perché ha permesso che la tendopoli permanesse per molto tempo su suolo comunale? Perché non è riuscita a fare intervenire le istituzioni preposte? Perché ha consentito che questa situazione degenerasse diventando una reale minaccia per i suoi cittadini?

Domenica sera ho richiesto la convocazione urgente della commissione mista “Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza” e ad oggi non è pervenuto nulla, sintomo che evidentemente, al netto delle affermazioni mediatiche, il tema sicurezza non è una priorità di questa amministrazione, anche in virtù del fatto che in 9 mesi è stata convocata una sola volta il 18 dicembre, e per la quale tutti i commissari, dopo più di due mesi, sono ancora in attesa di ricevere il verbale, strumento necessario per formalizzare proposte e consigli che l’amministrazione potrebbe trasformare in soluzioni concrete.

Purtroppo, a differenza di qualcuno, in campagna elettorale avevo previsto questo scenario e personalmente non mi sento rappresentato da un’amministrazione che non riesce a tutelare i propri cittadini, trasformando la realtà in discorsi ideologici degni di salotti culturali, distanti anni luce dalla quotidianità.

In attesa che il Presidente Cantoni Silvio Claudio decida di inviarci il verbale dell’unica commissione sinora svolta e di convocarne un’altra, in questi giorni abbiamo assistito alla saggia lezione che a volte la “pezza è peggio del buco”.

