SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento personale del Consigliere di Tu@Saronno Massimiliano D’Urso in merito alla vicenda dell’abusivo alla Cascina Colombara. Ecco il testo integrale

La sindaca Pagani ha chiarito in conferenza stampa tutti gli interventi possibili, ma ovviamente il centrodestra continua con la strumentalizzazione mediatica, dichiarando attraverso i media che non è stato fatto niente.

È disgustoso assistere allo sciacallaggio del centrodestra e della Lega su un dramma come quello della Cascina Colombara, dove una residente è stata minacciata da un 26enne del Benin che vive in una baracca abusiva. Invece di solidarizzare con la vittima e collaborare, deputati di Fratelli d’Italia annunciano interrogazioni parlamentari e la Lega denuncia “degrado” basandosi su un servizio fazioso di Fuori dal Coro su Rete 4, ignorando i fatti. Prendere un caso isolato per terrorizzare i cittadini con allarmi razzisti è irresponsabile: si tratta di un episodio particolare, già monitorato dalle forze dell’ordine e dall’amministrazione e che per quanto preoccupante riguarda un ambito molto ridotto.

Illazioni respinte: le forze dell’ordine defezionate dal Governo

Le accuse di immobilismo alla sindaca Pagani sono false e ipocrite: il sindaco coordina solo la Polizia Municipale, mentre Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato – visibili proprio nel servizio TV – dipendono dal Governo centrale, che guarda caso, è di centrodestra. È incredibile come da una parte il centrodestra dica “la sicurezza è una priorità assoluta”, invece dall’altra parte se andiamo a vedere l’organico reale della Polizia di Stato ha sulla carta 109.271 posti, ma gli agenti effettivi sono 97.931: mancano 11.340 unità, circa il 10% dell’organico. Sempre i dati ufficiali del Viminale ci dicono che nel 2024 i reati in Italia sono cresciuti dell’1,7% rispetto al 2023, con furti a +3%, reati di droga a +3,9%, violenze sessuali a +7,5%, lesioni dolose a +5,8% e rapine a +1,8%. È quindi una strategia proprio della destra del paese scaricare sulle amministrazioni la colpa della loro inefficienza, dal nazionale al locale.

Tra l’altro ricordo che proprio io, Massimiliano D’Urso, consigliere di maggioranza, lanciai a novembre un invito al centrodestra e alla Lega: “Ora andiamo insieme in Regione a chiedere risorse per la sicurezza”. Da allora, il nulla assoluto, il vuoto cosmico! Tipico chi parla per slogan, si indigna ma poi non si impegna. Usate i vostri contatti alti per fatti concreti, non per slogan.

Via l’odio, avanti con soluzioni vere

Il centrodestra e la Lega in particolare indicono incontri sulla sicurezza senza proposte serie, fomentando solo l’odio, con soluzioni che sono i taser e i manganelli. Niente di veramente risolutivo. Brava la sindaca Pagani per aver fatto tutto il possibile e anche di più, visto che ha seguito la vicenda anche in prima persona e molto da vicino. A memoria non ricordo un sindaco di centrodestra che ha mai preso a cuore anche singoli casi come ha fatto la nostra Ilaria Pagani. Sono stati fatti i passi corretti sia nei confronti della signora, sia del 26enne e con il Prefetto e il Questore: la giustizia non passa da processi sommari mediatici.

Saronno merita unità istituzionale e serietà, non la bagarre mediatica e il polverone che sta alzando il centrodestra, con l’intento di screditare chi invece si è impegnato seriamente. Ma loro sono sempre in campagna elettorale permanente, anche quando governano loro e sono loro stessi quelli che hanno potere e titolo di trovare soluzioni per migliorare la sicurezza dei cittadini.

