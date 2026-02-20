Città

SARONNO – “Mi chiamo Alessandra Zampa sono una donna come molte di voi, sono una cittadina di Saronno che ha subito per molto tempo le minacce di un extracomunitario richiedente asilo”.

Inizia così la lettera aperta della saronnese al centro della vicenda dell’abusivo della Cascina Colombara al centro delle cronache cittadine e non solo.

“Ho gridato il mio dolore a molte persone compreso il sindaco della mia città che non ha fatto nulla. Nessuno e’ venuto in mio aiuto. Ero disperata e non sapevo come fare. Poi un giorno un mio caro amico Fabrizio Blasi mi ha messo in contatto con Paolo Bocedi di Sos Italia Libera associazione antiracket e da quel giorno e’ cambiato tutto”.

“So per certo che con l’aiuto di Claudio Sala, Bocedi ha dato voce al mio dolore una sera al teatro Aldo Moro di Saronno e in quella occasione ho fatto conoscere il mio dramma a tutta la città e ai giornalisti presenti. Il resto lo conoscete”.

La saronnese passa al suo presente: “Ora il richiedete asilo e’ stato finalmente arrestato e sta in carcere, ma io da quel giorno non dormo più. So come va la giustizia in Italia ed ecco perchè non riesco piu’ a dormire, so per certo che se presto il magistrato lo lascia a piede libero, lui verrà a “sgozzarmi ” come aveva già detto a Mario Giordano su Rete 4. Questo mio scritto vuole essere un testamento perchè se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.

