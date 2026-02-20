Città

SARONNO – Fragilità, comunicazione e sicurezza. Sono i temi al centro di una lettera aperta arrivata a ilSaronno da un lettore che non vive in città ma che ha seguito gli sviluppi del caso e le polemiche che sono nate sul caso Colombara quello dell’abusivo che ha aggredito e minacciato una residente. Uno sguardo esterno che riflette sulla maturità della città, sul ruolo delle istituzioni e sulla gestione di una storia che ha intrecciato ordine pubblico, disagio sociale e attenzione mediatica. Di seguito il testo integrale.

Non sono di Saronno. Eppure da giorni il mio telefono insiste a propormi questa vicenda attraverso gli aggiornamenti del vostro giornale, che l’ha seguita con scrupolo. È curioso come le storie locali diventino improvvisamente nazionali: non perché cambino dimensione, ma perché entrano nel flusso continuo delle notifiche. La geografia ormai la decide un algoritmo.

Così mi ritrovo, da semplice lettore, a riflettere su una parola che rimbalza con troppa leggerezza: sicurezza. È diventata un tamburo su cui battere, un titolo da inseguire, una medaglia da appuntarsi dopo l’arresto disposto dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio. Ma dietro quella parola si nasconde una domanda più scomoda: stiamo parlando di ordine pubblico o di malattia? E, soprattutto, stiamo davvero parlando della vittima?

Il giovane arrestato, richiedente asilo originario del Benin, è accusato di minacce e aggressioni. La magistratura farà il suo corso, ed è giusto così. Ma se – come si è letto – ci troviamo davanti a una persona con fragilità psichiche evidenti, il carcere rischia di essere la risposta più semplice e meno risolutiva. Il carcere contiene; non cura. È un argine, non una terapia. Se c’è una patologia, la presa in carico sanitaria è la sola strada strutturale.

E poi c’è la baracca. Quella baracca non è cresciuta da sola. È stata costruita, vista, tollerata. Qualcuno ha pensato di fare un gesto di aiuto; qualcuno ha preferito non intervenire. Poi, nelle chiacchiere da bar, sarà emersa l’idea più antica del mondo: quando la situazione degenera, si sposta il problema altrove. Che vada in un Comune vicino. Che non sia più affar nostro. Come se il disagio fosse un rifiuto da conferire oltre il confine amministrativo, e non una responsabilità collettiva da affrontare.

Qui la cronaca diventa specchio. Perché una comunità matura non pensa di “costringere” qualcuno ad andarsene; pretende piuttosto che le istituzioni intervengano prima, con strumenti adeguati, fondi adeguati, professionisti adeguati. L’accoglienza è un dovere costituzionale; l’improvvisazione è un errore politico. Senza una regia sanitaria e sociale, senza risorse per i Comuni, il risultato è il caos. E nel caos prospera la propaganda.

La politica si è riversata sul caso come su un palcoscenico. Ringraziamenti al Prefetto, interrogazioni, accuse incrociate. Tutti pronti a intestarsi l’epilogo, pochi a interrogarsi sui mesi precedenti. Non sono le telecamere a garantire la sicurezza, ma il lavoro quotidiano che si fa quando le telecamere non ci sono.

E qui si innesta un punto delicato. La sindaca ha rivendicato – correttamente – i limiti delle proprie competenze: l’ordine pubblico è materia statale, l’espulsione non è atto comunale, il Tso ha presupposti rigorosi. Tutto vero. Ma la comunicazione è parte integrante del governo. Se l’immagine che passa è quella di un’amministrazione che parla solo sotto pressione, che appare incerta davanti alle telecamere, che non riesce a trasmettere padronanza della situazione, allora il problema non è giuridico ma politico.

Comunicare non è andare in televisione. È saper spiegare prima che altri raccontino per te. È saper rassicurare senza promettere l’impossibile. È saper dire “questo posso farlo, questo no” con fermezza e chiarezza. Se questo non accade, il vuoto viene riempito da chi urla di più. E infatti il sensazionalismo di programmi come Fuori dal coro trova terreno fertile proprio dove la comunicazione istituzionale appare fragile. Il racconto muscolare della “città sotto assedio” funziona quando manca un racconto sobrio e autorevole dei fatti.

C’è poi il rischio che la vicenda venga piegata contro la magistratura, come se la custodia cautelare fosse una concessione alla piazza o, al contrario, una forzatura. Le misure cautelari hanno presupposti precisi. Non sono né premi né vendette. Se c’è un problema normativo, lo si affronti in Parlamento, non nei talk show.

Intanto, al centro, resta una donna. Una donna che, secondo quanto riportato, sta affrontando anche una malattia. Davvero pensiamo che l’esposizione mediatica, il rimpallo delle responsabilità, il circo delle polemiche possano aiutarla? La protezione non coincide sempre con la visibilità. A volte coincide con il silenzio, con la discrezione. Quando il clamore si spegnerà – e dopo che il circolo mediatico avrà consumato i suoi cinque minuti di celebrità – lei non dovrebbe restare sola. Tutti gli “amici” di questi giorni, le presenze accorse sotto i riflettori, dovranno dimostrare di esserle davvero vicini. Non solo nell’emergenza, non solo davanti alle telecamere. È lì, lontano dai microfoni, che si misura la sincerità della vicinanza e la maturità di una comunità.

In questa storia si sono incrociate diversi tipi di fragilità: quella della vittima, quella dell’uomo arrestato – che potrebbe aver bisogno più di cura che di punizione – e quella della politica, che fatica a sottrarsi alla tentazione della ribalta.

La riflessione, da semplice lettore, è questa: la sicurezza non è uno slogan, l’accoglienza non è una bandiera, la comunicazione non è una comparsata. Sono responsabilità quotidiane, silenziose e complesse.

E la civiltà di un luogo – che sia Saronno o qualunque altra città – non si misura da quanto forte si alza la voce quando scoppia un caso, ma da quanto presto e con quanta competenza si interviene prima che quel caso esploda. Senza bisogno di telecamere ad accenderci la coscienza.

lettera firmata

