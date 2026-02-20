Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno, datata giovedì 19 febbraio, in merito al caso dell’abusivo che ha minacciato e aggredito una saronnese alla Cascina Colombara.

La spiegazione puntuale sulla vicenda dell’abusivo in Cascina Colombara l’ha già data benissimo la sindaca Ilaria Pagani ieri, in conferenza stampa.

Noi invece ci prendiamo l’onere di dire con chiarezza che – come da lunga tradizione – la narrazione della vicenda è figlia della solita strumentalizzazione da parte dei politici e dei media di destra. Il problema ovviamente è reale, al punto che la questione è seguita dall’Amministrazione da mesi, senza che nessuna delle tante voci che oggi si scandalizzano – ma che nel frattempo si sono prodigate in interpellanze tanto utili da essere poi ritirate – si sia mai interessata per sapere in che modo la situazione, già resa pubblica, si fosse evoluta.

Arriva la televisione nazionale, all’interno del contenitore populista “Fuori dal coro”, condotto da Giordano e Del Debbio, ed ecco che quello che era noto a chi si occupa davvero di emergenza sociale e sicurezza a Saronno – ma ignorato da chi oggi si straccia le vesti – diventa improvvisamente pietra dello scandalo.

Il montaggio del servizio di “Fuori dal coro” è palesemente pensato per dipingere l’occupante abusivo del capannone come un pericoloso estremista islamico. L’autore, Matteo Nalin, si trova alla fine costretto a mettere in bocca a una persona chiaramente in difficoltà psicologica parole che non ha mai detto, come “Odio le donne” o “Tutte le donne devono portare il velo”. Mistifica la realtà anche quando mostra “l’arsenale illegalmente detenuto”, ovvero normali strumenti per l’orto e l’officina presenti nel capanno ben prima che venisse occupato, poi giustamente sequestrati vista la situazione. Ci sono poi un paio di colpi di teatro messi in atto solo per screditare Ilaria Pagani, “accusata” addirittura di voler bere dell’acqua (vietato essere umani!) o di volersi anche occupare d’altro dopo oltre due ore d’intervista. Tutto questo per lasciare intendere che la sindaca, che per mesi ha lavorato sul tema con le istituzioni del sociale e della sicurezza, se ne sia invece sostanzialmente fregata, cosa ripresa ovviamente dalle opposizioni locali che mai si sono interessate al caso.

Questo è il mondo della comunicazione in cui ci muoviamo, corroborato dal verminaio dei social. È così che la destra cerca di costruire le proprie fortune elettorali, decontestualizzando, mistificando, ignorando i fatti solo per screditare gli avversari politici senza voler davvero risolvere i problemi. Perché – nel mondo reale – la destra è al governo da tre anni e mezzo, e nonostante questo proprio ieri la stessa Premier Giorgia Meloni si è lamentata del fatto che la legge le impedisce di prendere tempestivamente i provvedimenti che vorrebbe. Peccato che chi ha il potere di scrivere le leggi sia lei, Costituzione permettendo.

La nostra sindaca Ilaria Pagani è arrivata, in piena collaborazione con Prefettura e Questura, fin dove i suoi poteri le permettevano. Serve che il governo dia ai sindaci strumenti idonei per intervenire, altro che chiacchiere, altro che strumentalizzazioni, altro che servizi scandalistici attivati da una telefonata. Che poi molte persone credano a queste campagne di distorsione mediatica è purtroppo un fatto. Ma di certo noi, una piccola lista civica locale, rivendicheremo sempre la realtà dei fatti e l’impegno serio che ci siamo presi, come Amministrazione, sui temi della sicurezza e della fragilità sociale, nella speranza che i cittadini saronnesi possano capire chi lavora seriamente per loro e chi no.

