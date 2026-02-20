iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è tenuto domenica scorsa l’appuntamento castiglionese con Filosofarti, la rassegna che coinvolge l’intera provincia di Varese con l’obiettivo di promuovere la riflessione filosofica attraverso il confronto e le arti.

L’incontro si è svolto nell’ex sala consiliare e ha visto la partecipazione di diversi ospiti. Sono intervenuti Carlo Serra, docente di Estetica alle università di Reggio Calabria e Torino, Viviana Faschi, lo scrittore Cesare Camardo e il musicista Graziano Incardona con il progetto Octopuss 44. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglione Olona, è stata introdotta da Stefano Bruno di Hamlet Synthesized – Festival di Musica Elettronica, che ha curato la tappa castiglionese del Festival, e da Cristina Boracchi, ideatrice di Filosofarti, giunto alla 25a edizione.

(foto: un momento dell’evento)

