Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Anche quest’anno il comune di Ceriano Laghetto è stato premiato da Legambiente Lombardia come “Comune riciclone”. L’annuale classifica curata dall’associazione ambientalista, raccoglie dati sul servizio di igiene urbana nei comuni, concentrandosi su alcuni indicatori che riguardano il livello di differenziazione dei rifiuti, quindi la capacità di inviare correttamente a recupero gran parte degli scarti, attraverso la separazione a monte da parte dei cittadini.

La cerimonia di premiazione che si è svolta a Bergamo a fine gennaio si è basata sui dati consolidati dell’anno 2024, confrontati con quelli del 2023.

Nell’anno 2024, il Comune di Ceriano Laghetto ha raggiunto una quota di raccolta differenziata pari all’85,8%, aumentando di oltre un punto il già lusinghiero dato dell’anno precedente (84,7%), confermandosi già oltre l’obiettivo che Regione Lombardia punta a raggiungere entro il 2027 su tutto il territorio regionale, ovvero quota 83,3%.

La quantità di rifiuto indifferenziato prodotta a Ceriano Laghetto è scesa da 63 kg per abitante all’anno nel 2023 a 60 kg per abitante all’anno nel 2024.

“Sono dati di cui andare estremamente fieri, che certificano il senso civico dei cittadini cerianesi con i quali dobbiamo complimentarci”, dice l’assessore all’Ambiente, Thomas Nisi, che riprende anche quanto sottolineato dall’assessore al Bilancio Davide Mella in consiglio comunale, rilevando che quasi il 75% dei residenti ha pagato entro i termini l’intera quota della Tari, innalzando notevolmente il dato degli anni precedenti che si chiudeva intorno al 60%.

“Per la gestione corretta dei rifiuti siamo costantemente impegnati su più fronti, compreso quello del contrasto agli abbandoni irregolari. Siamo anche consapevoli di alcune criticità del servizio di raccolta a domicilio e per questo abbiamo un contatto quotidiano con l’operatore con l’obiettivo di risolvere o quantomeno migliorare situazioni che spesso si protraggono da tempo”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09