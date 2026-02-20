Saronnese

CISLAGO – Prendono il via oggi, venerdì 20 febbraio, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, i lavori preliminari di manutenzione straordinaria alla Villa Isacchi. Ad annunciarlo sono i responsabili del Comune.

In particolare è prevista l’installazione del ponteggio lungo via Magenta e vicolo Taverna, intervento necessario per consentire i successivi lavori sugli intonaci di facciata dell’edificio. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione durante il passaggio nelle aree interessate dal cantiere e a rispettare la segnaletica con le eventuali restrizioni alla circolazione che potranno essere introdotte per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: una veduta della struttura di proprietà pubblica che si trova a Cislago)

20022026