Eventi

COGLIATE – Il rombo dei motori dei carri allegorici e il fruscio dei costumi colorati sono pronti a tornare protagonisti. Sabato 21 febbraio l’amministrazione comunale di Cogliate darà ufficialmente il via alla quarantunesima edizione del Carnevale Cogliatese, un traguardo storico che quest’anno sceglie di omaggiare il mondo della fantasia con il tema “Serie tv & cartoni animati“. Si preannuncia un pomeriggio di pura evasione, dove i grandi classici dell’animazione e i personaggi più iconici delle serie moderne prenderanno vita lungo le strade del paese.

L’appuntamento per il grande raduno è fissato alle 14 in viale Rimembranze, alle scuole medie, da dove partirà la festosa parata. Il corteo sarà un vero e proprio spettacolo itinerante, arricchito dalla presenza delle majorette, dalle acrobazie dei trampolieri e da trascinanti performance di musica live che accompagneranno i carri allegorici lungo tutto il percorso. La sfilata attraverserà il cuore di Cogliate per culminare nel grande punto di ritrovo finale, al parco di via De Gasperi.

Una volta raggiunto il parco, la festa entrerà nel vivo della sua fase più dinamica. L’area verde si trasformerà in un villaggio del divertimento dove gli show di magia lasceranno a bocca aperta i più piccoli, mentre un dj set ritmato e balli di gruppo coinvolgeranno il pubblico di ogni età. Per i bambini sono stati pensati laboratori creativi dedicati, mentre per gli amanti della tradizione non mancherà l’area dedicata al gusto, con distribuzione di cioccolata calda, frittelle appena sfornate, caramelle e molte altre prelibatezze tipiche del periodo carnevalesco.

In caso di condizioni meteo avverse, gli organizzatori hanno già previsto una data di recupero fissata per il sabato successivo, 28 febbraio, garantendo così che la pioggia non rovini lo spirito di una comunità pronta, ancora una volta, a mascherarsi e sorridere insieme.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09